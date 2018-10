07, Enero, 2016 07, Enero, 2016 11:47 a.m. 11:47 a.m.

HAGAMOS DEMOCRACIA NO LE HACE HONOR A SU NOMBRE

Motorizados afines al gobierno lesionaron uno de los brazos del joven Darwin Jirón el pasado 27 de octubre en el sector de Bello Horizonte. Jirón era uno de los centenares de manifestantes que participaron en las protestas en contra del canal interoceánico efectuadas en Managua. Esa golpiza es su carta de presentación que le acreditan como opositor al gobierno, sin embargo, Hagamos Democracia, quien aparentemente no le hace honor a su nombre, excluyó a Jirón y demás miembros del Movimiento Unidad de la Gente, de sus elecciones primarias. ''Ha sido una farsa esto de las primarias, lamentablemente la población creyó que habría una nueva opción donde el pueblo podía elegir a su candidato idóneo para competir en las elecciones nacionales, pero realmente es una primaria privada y excluyente'', denunció Darwin Jirón, líder del Movimiento Unidad de la Gente. Por su parte, Cristian López, miembro del mismo movimiento cuestionó la posición de Hagamos Democracia al decir que ''se están dejando manosear por un grupo de políticos que se han apoderado de las casillas, donde supuestamente todos los ciudadanos, movimientos y partidos pueden acercarse a participar, pero esos espacios ya están ocupados, no hay oportunidad para nadie'', lamentó. Consultados al respecto, el presidente de Hagamos Democracia señaló que existe un tribunal electoral cívico que determina quienes cumplen con los requisitos para participar en esa elección. ''Se creó un tribunal electoral cívico que manejara las primarias, y como presidente de Hagamos Democracia, no puedo interdecir ni influir en nada en ese tribunal electoral'', justificó Róger Arteaga, presidente de HD. Partidos como el PAC, Partido Conservador, PSC y una facción del PLI, son quienes participarán en las primarias a efectuarse en febrero. Stalin Lenin Andino/100% Noticias