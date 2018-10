ENCUESTA CID GALLUP SEÑALA QUE EL FSLN ES EL PARTIDO LIDER

None

La última encuesta realizada por CID Gallup que realizó del 7 al 12 de enero a mil 209 personas , señala lo siguiente.

La persona que goza de más popularidad es la Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía Rosario Murillo con un 62% , seguido del presidente Ortega con un 57%.

A los encuestados se le preguntó sobre posibles candidatos a la presidencia a lo que respondieron lo siguiente: Cristiana Chamorro como posible candidata del PLI obtiene un 27% de opinión favorable y 16% desfavorable, Eduardo Montealegre tiene una opinión favorable del 18% y desfavorable un 43%, Noel Vidaurre alcanza 16% de opinión favorable, 22% de opinión desfavorable, , Saturnino Cerrato logra 9% de opinión favorable, 15% de opinión desfavorable.

El 50% de los consultados dijo que la gestión del Presidente Daniel Ortega es muy buena y buena; 43% algo mala y muy mala y el 8% no supo responder

El mandatario Ortega es el mejor Presidente evaluado por encima de sus antecesores Violeta Chamorro; Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños

Según CID Gallup en las afueras de la capital hay más confianza con la gestión del presidente Ortega con un 57% “siempre o casi siempre hace lo mejor para su pueblo”, el 36% opina lo contrario.El 52% señala que Ortega dejará mejor el país como lo encontró en el 2007

También señala que el 52% de los encuestados afirman que el país va por un buen camino y 31 dice que va por camino equivocado

El 55% de los encuestados dijeron que es conveniente que el Presidente Ortega se postule para un tercer periodo de gobierno este año, el 33% se opone

Un 49% opina que es buena idea que Rosario Murillo fuese la Vicepresidenta; 42% dice que no es buena idea y el 10% no sabe

El apoyo es más frecuente en Managua, entre mujeres, jóvenes menores de 25 años de edad y como es de esperar entre los sandinistas. Según el nivel educativo sí existe cierto rechazo a esa idea según avanza los años de estudios, observa la encuestadora

El 57% de los entrevistados su partido de preferencia es el FSLN , porque tienen el mejor programa para la juventud , 35% no tienen ningún partido, el 4% el PLC, y el 2% el ALN. El partido sandinista ha mantenido su liderazgo desde que llegó al poder y se fortalece año con año y que el presidente Ortega se posiciona como líder político sin ninguna oposición.

Las personas que no tienen ninguna preferencia de algún partido político son mujeres con estudios superiores

La mayor demanda que tiene la población nicaragüense ante el gobierno es el empleo. El 37% de los consultados ve como primer problema nacional el desempleo; 26% el consumo y tráfico de drogas; 15% costo de la vida y escases de alimentos; 8% el costo de los servicios básicos; 6% corrupción; 4% el crimen y la violencia Al 35% le preocupa el costo para cubrir las necesidades básicas; 13% desempleo en el hogar; 12% que falta mucho el servicio de agua potable. Un 3% manifestó que era la emigración a Costa Rica y Estados Unidos en busca de trabajo.

Temas como el tráfico de drogas y seguridad del país, los encuestados perciben que va creciendo cada día a pesar que Nicaragua sobresale como el país de Centroamérica con menos crimen y violencia . Con relación a la situación familiar de los últimos doce meses, el 32% dice que está mejor y mucho mejor; 29% igual; 36% mucho peor y peor.

CID Gallup observa que son los sandinistas los que dicen estar mejor y los que más optimistas se muestran del futuro, los más pesimistas, los de la oposición… Las esperanzas de mejorar en este año son bien altas. El 49% opina que estará mejor y mucho mejor; igual 16%; mucho peor y peor 27%.

El 80% de la población considera que el costo de la vida ha tenido alzas en los últimos cuatro meses y es una minoría que opina que está igual

Con referente al tema de las elecciones , dos terceras partes de la población adulta indican que sí votó en las elecciones del 2011, con menor incidencia relativa en Managua, es decir un 65% votó

Los motivos de la ausencia a las mesas de votación se atribuyeron a la falta de edad y a la poca atracción de los candidatos, un 35%, a menos de un año de las elecciones, aproximadamente ocho ciudadanos de cada diez cuenta con su cédula de identidad que le permite ejercer su derecho de voto, y es en proporción similar entre seguidores de cualquier partido político… Un 76% dice tener cédula, el 24% no. Entre quienes no poseen su cédula, hay un interés mayoritario en obtenerla, un 36% que no sabe cuándo la gestionará…

Un 45% de los encuestados están dispuestos a votar en el 2016 ,17% algo; 15% poco; 18% nada; 5% no sabe, Un 30% cree que las elecciones serán honestas; 18% algo; 24% poco; 22% nada honestas; 6% no sabe ,62% tiene seguridad de ir a votar; 48% cree que habrá honestidad, el 24% estima que las elecciones cambiarán las cosas en el país; 16% algo; 28% poco; 25% nada

Dos de cada diez adultos estima que sí hay violencia seria en el país. Al respecto un 35% de las mujeres opinan que es seria esta situación. Y es en Managua donde un 29% opina igual.

Las pandillas son menos frecuentes en especial en las comunidades fuera de Managua y en el resto del país. En Managua un 34 % indica que si es problema en su comunidad la presencia de pandillas y los sandinistas son los menos propensos a estimar que hay problemas de seguridad con las pandillas. El tráfico y consumo de drogas es un problema que enfrentan con mayor proporción los residentes en Managua, personas con estudio secundario, superior y que no son seguidores del FSLN.

La percepción en el país es que el nivel de inseguridad está descendiendo en relación a setiembre pasado y se presentan niveles que no se tenían en los años previos…El 39% de los encuestados cree que ha aumentado la criminalidad y la violencia , el 36% dice que ha disminuidad, debido a las acciones que ha tomado el Gobierno para penalizar a los delincuentes, narcotraficantes.

La Policía Nacional ha tenido un papel muy importante ya que está dando más seguimiento en barrios y zonas de alto tráfico como paradas de buses, semáforos, donde hay presencia de efectivos policiales, lo que se ha visto más en Managua, sólo el 17% dice haber sido víctima de asalto o robo

En temas de política los consultados señalan lo siguiente un 30% dicen que poco les interesan los asuntos y temas políticos; 28% nada; 21% mucho y 21% algo.

Hay división de dos grandes grupos poblacionales: quienes tienen interés en los temas políticos nacionales y aquellos que no son atraídos por ellos. Temas políticos que podrían ser de interés para la población, Los hombres en un 46% indicaron sí seguir esto temas, mientras que las mujeres se manifestaron positivas en un 37%. Igualmente las personas con estudios superiores están más predispuestas a informarse. La preocupación por lo que está pasando en el ámbito político se incrementa a medida que se acerca el periodo electoral

Un 33% opina que la construcción del Canal no iniciará porque es pura propaganda; 25% porque faltan estudios técnicos; 13% porque falta dinero.

Según CID Gallup el entusiasmo por el Canal ha descendido.

Fuente: INFORME PASTRAN

