01, Febrero, 2016 01, Febrero, 2016 5:14 a.m. 5:14 a.m.

CRISIS EN EL PARLACEN

El PARLACEN, creado a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz en Centroamérica, se encuentra pasando por una crisis económica en donde debe un aproximado de 150 mil dólares equivalente al pago de 125 diputados de todo Centroamérica y República Dominicana. Según Said Zavala, diputado del PLI ante el PARLACEN, José Antonio Alvarado presidente del parlacen se muestra incapaz en su gestión como presidente de este parlamento desde que asumió su cargo a finales del 2015. “Faltan varios países que den la cuota, entre ellos Panamá, es falta de gestión de parte de la junta y sobre todo del presidente no pedirle a los países que paguen. Una clara crisis de financiamiento en general”, expresó Zavala a 100% Noticias por vía telefónica. “No le veo futuro, no sé que va pasar”, dijo Zavala al agregar que una de las razones por las que eligieron a Alvarado fue porque en su campaña aseguró que tenía grandes vínculos con la mayoría de los presidentes, ''algo que hasta la fecha no lo ha dejado ver y no pone en práctica las negociaciones, ni diálogos'', explicó. El 20 octubre de 2015, José Antonio Alvarado fue electo al cargo de la presidencia del parlamento centroamericano, PARLACEN y en lo que va del año este órgano centroamericano presenta un déficit en sus finanzas. Andreina Castillo 100% Noticias