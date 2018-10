07, Febrero, 2016 07, Febrero, 2016 9:10 a.m. 9:10 a.m.

RUBIO TRATA DE RECUPERARSE TRAS RESBALÓN EN DEBATE REPUBLICANO

None

El precandidato republicano trata de llegar a familias de inmigrantes y aprovechar su promesa de revivir el sueño americano. El senador republicano de origen cubano Marco Rubio intentó retomar la iniciativa este domingo en la carrera presidencial republicana, en la antesala de las primarias en New Hampshire, tras ser blanco de fuertes ataques por su inexperiencia, durante el debate televisivo del fin de semana. Rubio, que a sus 44 años es el más joven de los aspirantes a la presidencia estadounidense, fue blanco de los dardos de sus competidores, que lo acusaron de repetir siempre una misma y ensayada línea. El legislador conservador se defendió este domingo diciendo a ABC News que su campaña había recaudado más dinero justamente durante la primera hora del debate la noche del sábado. "Voy a continuar diciendo el mensaje en el que creó", señaló. Su primera parada dominical en Londonderry, New Hampshire, había sido inicialmente prevista como un desayuno con panqueques para algunos seguidores en una escuela. Pero ante una inesperada afluencia masiva, los organizadores debieron cambiar el formato para permitir que entraran todos los que querían ver al precandidato. "No hemos encontrado cómo hacer panqueques para 800 personas", se justificó sonriente Rubio, que intenta mantener su buena estrella después de ocupar en forma sorpresiva el tercer lugar en Iowa, en el comienzo de las primarias hace una semana, apenas superado por una ligera diferencia por el magnate Donald Trump, hasta entonces considerado favorito. Rubio se mostró relajado y confiado, haciendo chistes con la multitud sobre el resultado del Super Bowl y sin mencionar apenas lo ocurrido en el debate.