17, Febrero, 2016 17, Febrero, 2016 2:05 a.m. 2:05 a.m.

OBAMA LLAMÓ A RUSIA A CESAR CON BOMBARDEOS EN SIRIA

None

El presidente de EE.UU., Barack Obama, aseguró hoy que las negociaciones sobre el conflicto interno sirio no responden a "un concurso" entré él y su homólogo ruso, Vladimir Putin, y llamó a Rusia a cesar los bombardeos "indiscriminados" contra civiles para avanzar hacia una transición política. "Esto no es un concurso entre Putin y yo. La pregunta es ¿cómo podemos detener el sufrimiento (de la gente)? Estabilizar la región, detener esta migración masiva de refugiados que están pasando un momento tan terrible, poner fin a la violencia, detener el bombardeo de escuelas y hospitales y civiles inocentes", afirmó. Pese al acercamiento de posiciones entre el Gobierno y la oposición siria auspiciado por Naciones Unidas y el reciente acuerdo de un próximo "cese de hostilidades", Obama se mostró poco optimista ante la actitud rusa sobre el conflicto. "No ha pasado nada durante las últimas semanas que apunte a que estas cuestiones se resuelvan", dijo el mandatario que insistió en que, seguir en esta línea, dejará a Siria "como una ciénaga". En una rueda de prensa en California con motivo de la cumbre de los líderes de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), Obama reiteró que sería "más inteligente" por parte de Putin buscar una solución dialogada con Estados Unidos y el resto de aliados, e insistió en que "es difícil" que la oposición siria acepte ningún acuerdo si los bombardeos rusos continúan. El presidente estadounidense consideró que la consecución o no en los próximos días del "cese de hostilidades", del que Rusia también ha formado parte, determinará si es posible dicha transición. "Es difícil de hacer, porque ha habido una gran cantidad de derramamiento de sangre. Y si Rusia continúa los bombardeos indiscriminados que hemos estado viendo, creo que es justo decir que no vamos a ver ninguna concesión de la oposición", agregó. El presidente aseguró que la presencia militar de Rusia en Siria no es una muestra de la fortaleza del régimen de Bachar Al Asad, sino todo lo contrario, un "testimonio de su debilidad". "La verdadera pregunta que debemos hacernos es ¿qué es lo que Rusia cree que gana si se alía con un país que ha sido completamente destruido? No es que sea un gran premio", sentenció. EFE