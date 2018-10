PIDEN CANDIDATURA DE FABIO GADEA EN MIÉRCOLES DE PROTESTA

En el miércoles de protesta número 44, realizado en la plaza de las victorias, los aliados pidieron con mantas que el empresario radial Fabio Gadea sea el candidato presidencial de la unidad. Alberto Lacayo, diputado de la Bancada del Partido Liberal Independiente (PLI), dijo que hay que escuchar a los jóvenes “Si los jóvenes están pidiendo a don Fabio, yo me sumaría, si es que se hace llamado a las elecciones porque hay incertidumbre porque no se ha hecho la convocatoria”. Saturnino Cerrato, quien busca ser el candidato de la coalición dice no sentirse preocupado “Es un gusto que crean que don Fabio es mejor candidato, pero yo también estoy en la pelea, en el intento de ser candidato de la coalición, Yo no me preocupo”, dijo. 100% Noticias