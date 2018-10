28, Marzo, 2016 28, Marzo, 2016 10:32 a.m. 10:32 a.m.

DARÁN ULTIMÁTUM A FABIO

None

Esta semana los representantes de las agrupaciones políticas aglutinadas en la coalición que lidera el PLI, visitaran al empresario radial Fabio Gadea Mantilla buscando que este, les dé una respuesta definitiva sobre si aceptara o no la candidatura presidencial. Gadea afirmo que después de semana santa tomaría su decisión. Paso la semana santa y algunos políticos consideran que Fabio Gadea Mantilla tuvo el tiempo necesario para reflexionar sobre su posible candidatura presidencial. Dentro de la coalición existen buses que señalan que el empresario radial no aceptara la nominación. Aunque Cerrato no tenga mayores oportunidades de ser el candidato de la coalición, este descarto una posible candidatura presidencial en el PLC, si Noel Vidaure abandona la carrera a la presidencial. Las dos coaliciones lideradas por el PLI y el PLC han demostrado no tener un plan B, en caso de que sus propuestas de candidatos decidieran no aceptar o bien renunciar a la candidatura presidencial. https://www.youtube.com/watch?v=tBc8wN8D3Wk 100 % Noticias