07, Abril, 2016 07, Abril, 2016 1:36 a.m. 1:36 a.m.

FABIO GADEA NO ACEPTA CANDIDATURA PRESIDENCIAL DEL PLI

Fabio Gadea Mantilla no aceptó la propuesta del PLI como candidato presidencial. A través de una carta, Gadea explica las razones por las cuales rechazó la candidatura y aclaró que apoyará a la coalición en la permanente lucha por que se generen las condiciones que garanticen el respeto a la voluntad popular. Aquí el texto íntegro: CARTA ABIERTA DE FABIO GADEA MANTILLA AL PUEBLO NICARAGÜENSE A mis amigos, correligionarios y ciudadanía en general: Quiero agradecer profundamente a mis amigos y correligionarios sus buenos deseos al impulsarme a aceptar la candidatura presidencial que me ofrece la Coalición de partidos encabezada por el PLI y otras importantes organizaciones civiles y políticas. Habiendo vivido una experiencia similar en el 2011, donde conseguí una montaña de votos que terminó en un enorme fraude, y al no haberse producido hasta hoy ningún cambio favorable en el CSE, he decidido no aceptar la candidatura que se me ofrece. Sin embargo apoyaré a la coalición en la permanente lucha por que se generen las condiciones apropiadas que garanticen el respeto a la voluntad popular. Nadie desconoce mi tenaz empeño por conseguir la unidad de todos los partidos y de otros sectores sociales democráticos con el objeto de lograr la recomposición del Consejo Supremo Electoral y de sus estructuras, convertidas por el régimen en productoras de escandalosos fraudes electorales. La falta de garantías por parte del Consejo Supremo Electoral incluyen, entre otras deficiencias, las siguientes: manejo partidario de las cédulas de identidad; padrón electoral no puesto al día por la renuencia a someterlo a una seria auditoría; irrespeto con las urnas, las boletas y las actas electorales; predominio dictatorial de funcionarios previamente entrenados por el CSE y no previstos en la Ley Electoral y expulsión arbitraria de los fiscales de la oposición. A todo esto se agrega la ausencia de observadores legítimos, tanto internacionales como nacionales. Estas fallas han propiciado los fraudes electorales que hemos padecido. Organismos de observación internacional, como la Unión Europea, la OEA y el Centro Carter, han cuestionado la credibilidad del CSE. Hasta el momento, el Poder Electoral no ha experimentado ningún cambio que nos permita confiar en que las próximas elecciones serán transparentes. Por muchos años he consagrado mi vida a la defensa de la democracia y los derechos humanos de los nicaragüenses. En esa patriótica tarea pueden siempre contar conmigo. A esa lucha jamás renunciaré. Continuaré apoyando decididamente el empeño del pueblo nicaragüense por unas elecciones libres desde mi posición de comunicador social en Radio Corporación y el diario La Prensa. Como ciudadano amante de la libertad y poseído del más puro amor patrio, y existiendo las debidas condiciones no vacilaría en dedicar mis últimos años para poner a Nicaragua en el honroso camino de la democracia. Seguiré dedicando todos mis esfuerzos para lograr una Nicaragua democrática, libre, justa, soberana e independiente. Managua, 07 de Abril del 2016. Fabio Gadea Mantilla