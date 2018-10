25, Abril, 2016 25, Abril, 2016 9:27 a.m. 9:27 a.m.

DONALD TRUMP NO LE CONVIENE A LATINOAMÉRICA

A propósito de las primarias en Estados Unidos, el ex embajador de Nicaragua en Washington Francisco Aguirre Sacasa, reiteró hoy que Donald Trump no le conviene a Latinoamérica, pero todo hace indicar que el será el candidato presidencial de los republicanos. Aguirre dijo que Trump no está interesado en Latinoamérica, a excepción de México ''de quien siempre ha hablado'', expresó Aguirre durante una reunión en la que el ex presidente Arnoldo Alemán presumió en el comité ejecutivo nacional del PLC una camiseta que según él se la envió la candidata demócrata Hilary Clinton. Cabe señalar, mañana martes se realizará en Estados Unidos el super martes tres en cinco importantes Estados del este y noreste del país donde 462 delegados demócratas y 172 republicanos pueden consolidar a Clinton y a Donald Trump como los candidatos de su partido. El PLC espera que gane Hillary Clinton, según Alemán. https://www.youtube.com/watch?v=SAPKDoAc5Bc 100% Noticias