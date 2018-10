26, Abril, 2016 26, Abril, 2016 4:08 a.m. 4:08 a.m.

PASTORA DEFIENDE ADQUISICIÓN DE TANQUES RUSOS

‘’Si quieres la paz, enseña las armas'', así defendió el comandante cero, Edén Pastora la adquisición de tanques rusos por parte de Nicaragua. Pastora reiteró que es importante modernizar las fuerzas armadas debido a que Nicaragua cuenta con equipos anticuados (desde hace 40 años). ''Lo veo bueno, no podemos quedarnos retrasados, la técnica de nuestra armada es retrasada. Por ejemplo, Guatemala, Honduras y El Salvador tienen las mejores armas y fuerza aérea, e incluso Costa Rica tiene casi 45 mil hombres armados y entrenados'', justificó. Asimismo, indicó que la adquisición de tanques no debería crear alarma en la población. ''Estamos bien y vamos bien, tenemos un presidente con nivel de estadista que se ha manejado bien con todos los sectores nacionales e internacionales pese a aquellos que no hacen nada más que criticar y que tienen crisis de identidad nacional'', refirió. El comandante cero señaló que Nicaragua está haciendo uso del préstamo para modernizar su defensa militar y considera que es no es un gasto innecesario, ''porque es un dinero que se presta para ese fin'', determinó. Denuncia despale en reserva Indio-Maíz Pastora denunció el despale en la frontera de la reserva Indio-Maíz en el programa 100% Entrevista que se trasmite por 100% Noticias al señalar que antes sobrevolaba la zona boscosa donde hoy habitan comunidades que han arrasado con los árboles de la reserva e hizo un llamado al presidente Daniel Ortega de poner ojo a la situación que según Pastora, nadie controla. https://www.youtube.com/watch?v=adVyZSvoJd0 Stalin Andino/100% Noticias