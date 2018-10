26, Abril, 2016 26, Abril, 2016 9:26 a.m. 9:26 a.m.

EEUU PEDIRÁ INFORMACIÓN SOBRE TANQUES RUSOS

La embajadora de Estados Unidos Laura Dogu, dijo que pedirán información sobre la adquisición de los tanques rusos para tener mayor conocimiento del tema. Al insistir los periodistas en el tema, aseguró que muchas veces la información en los periódicos no es correcta y alegó que necesitaba entender con exactitud la información correcta. ''Yo he leído las historias sobre esos tanques y no tengo más información. Vamos a pedir más información al gobierno, porque a veces las historias en la prensa no son correctas'', expresó. 100% Noticias