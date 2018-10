PARTIDOS POLÍTICOS PRESENTAN OBSERVACIONES AL CSE

Este 9 de mayo vencía el plazo para que los partidos políticos presentaran ante el CSE, sus observaciones al proyecto de calendario electoral que se publicará en la Gaceta diario oficial este 10 de mayo. El PLI, introdujo un fuerte reclamo, ya que el Poder Electoral notificó de la convocatoria y del proyecto de calendario electoral a las otras tres facciones del PLI que no ejercen la representación legal del Partido Liberal Independiente. El haber notificado de la convocatoria de elecciones y del proyecto de calendario electoral a las otras facciones del PLI, violenta los derechos del Partido Liberal Independiente cuya representación legal está en manos de Eduardo Montealegre. Al igual que el PLI, el PLC demanda observación nacional e internacional, no obstante para el ex presidente Arnoldo Alemán, la observación internacional no tiene ninguna relevancia. Mas información: EMBAJADORA DE EEUU ABOGA POR OBSERVACION ELECTORAL INTERNACIONAL Otros que presentaron sus observaciones fueron los directivos del Partido Unidad Cristiana quienes consideran que este calendario electoral es bastante amplio. El PLI y el PLC también demandan que primero se inscriban las alianzas electorales y posteriormente se presenten las ternas para la conformación de los consejos electorales departamentales y municipales. https://www.youtube.com/watch?v=YCCJej9maxc 100% NOTICIAS