16, Mayo, 2016 16, Mayo, 2016 2:12 a.m. 2:12 a.m.

CARDENAL BRENES: VIVIR LA UNIDAD Y NO LA CONFRONTACIÒN

Ayer la iglesia católica celebró la fiesta de Pentecostés y con motivo de esto el cardenal José Leopoldo Brenes, arzobispo de la Arquidiócesis Metropolitana de Managua, quien presidió la homilía dominical, aprovechó para enviar un mensaje asociado al contexto pre electoral. “Hoy que celebramos la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu Santo, esa fuerza que nos da para ser mejores y para vivir la unidad y no la confrontación, porque el espíritu es un espíritu de unidad y no de confrontación, y que hermoso que le pidamos todos los nicaragüenses que nos dé su espíritu y que lo líderes políticos también le pidan iluminación al Espíritu Santo”, documentó una publicación de El Nuevo Diario (END). Recientemente el Consejo Supremo Electoral (CSE) hizo oficial la convocatoria para los partidos políticos que aspiran a gobernar el país. Tras el anuncio las fòrmulas partidarias arrancaron las campañas en algunos puntos de Managua y en menor grado -hasta el moment-o en algunos departamentos. “Todos los políticos estaban aclamando al Consejo Supremo Electoral que diera la fecha, que era el banderillazo. Ahora todos a trabajar, cada uno desde su dinámica, que comiencen a visitar los pueblos y hacer propuestas positivas, como dice el Santo Padre, para el bien común. Como Conferencia Episcopal siempre hemos dicho que no se busque tanto los bienes ideológicos, de un determinado partido, de una sola persona, sino que siempre se escuche, lo importante es saber escuchar”, escribió el END.