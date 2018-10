17, Mayo, 2016 17, Mayo, 2016 8:35 a.m. 8:35 a.m.

JAIME INCER: MÁS QUE CAMBIOS DE INSTITUCIONES SE NECESITA POLÍTICA FORESTAL SOSTENIBLE

None

El asesor el temas ambientales de la presidencia de la república, Jaime Incer Barquero, se pronunció sobre el regreso del instituto nacional forestal, INAFOR a ser una dependencia más del MARENA. Incer no espera mucho con el cambio. “Es un cambio que no va a cambiar nada. MARENA no ha hecho nada para proteger, incluso las áreas protegidas, se han invadido Reserva de biósfera Bosawás y Reserva indio maíz”, dijo en el programa 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau. El experto considera que sus expectativas no son alentadores, “cuando no se prioriza el medio ambiente la institución no pueden funcionar” afirmó. Para el doctor Incer se necesita más presupuesto para el Ministerio de Recursos Naturales, MARENA para tener una cobertura y control de las áreas protegidas. Ministerio más pobre, es la cenicienta “Tal vez no es culpa de MARENA, pues es el ministerio más pobre, es la cenicienta, creo que medio por ciento del presupuesto va para MARENA”, aseguró Incer Barquero al señalar que el manejo de medio ambiente es importante ya que de ahí parten otros beneficios “como riego, producción hidroeléctrica, proyección turística, navegación, una gran cantidad de cosas”, dijo. De acuerdo a Incer Barquero lo que se necesita es una política forestal sostenible que beneficie al país “Independiente de lo que haya pasado, lo importante es quien es el director para no seguir desperdiciando el recurso forestal que es de la nación y que además de producir madera, produce agua” declaró el ambientalista. Durante el programa compartió situaciones donde intermedió de manera pacífica con los madereros o empresarios que explotan los bosques, sin embargo la respuesta de estos siempre fue brusca y de indiferencia. En algunos casos se encontró con “El nicaragüense indeseable que cree que tiene derecho a usurpar el bosque”. El deterioro del recurso forestal es excesivo, según Incer de las 48.000 manzanas de pino que había hace 20 años en Bosawás, solo quedan 20.000 manzanas. Recientemente el científico denunció con pruebas gráficas a dos camioneros que venían desde Nueva Segovia cargados con madera de pino procesada en plena veda forestal. Ya es tiempo de reforestar Pese a las pocas acciones implementadas desde las escuelas en efemérides, Incer señaló que “La reforestación requiere un plan de reordenamiento territorial, un plan de manejo que debe tener el que vive a la orilla del rio” Según el experto los procesos de reforestación toman años, aunque en Nicaragua la regeneración es rápida en comparación con otros países. Así mismo calificó los intentos de reforestación como “hueca” porque se queda en palabras y no hay seguimiento.