MAXIMINO RODRÍGUEZ CONDICIONA CANDIDATURA POR EL PLC

El Partido Liberal Constitucionalista aún no define el candidato presidencial. Ahora su postulante Maximino Rodriguez condiciona al partido para aceptar la candidatura para presidente. Maximino Rodríguez anunció que no aceptará la candidatura presidencial ofrecida por el Partido Liberal Constitucionalista, mientras el PLC no arregle su conflicto interno con los miembros de la Coalición Liberal, Republicana y Sindical que respalda la candidatura de Miguel Rosales. "Creemos que no es prudente entrar a ese litis" argumentó Rodríguez. Lee también: PLC NO RESPALDÓ CANDIDATURA DE MIGUEL ANSELMO ROSALES El representante legal del PLC, Arnoldo Alemán negó la existencia de algún conflicto puesto que Rosales ya fue escogido para candidato a la Vice presidencia."Aqui puede salir cualquier persona" explicó en referencia a quien ocupe la candidatura presidencial.