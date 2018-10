OBSERVACIÓN DARÍA TRANQUILIDAD A LA POBLACIÓN, DICE BRENES

El cardenal Leopoldo Brenes lamentó que el Presidente Ortega no permita las elecciones, de acuerdo a información de Agencia EFE citada por El Diario de las Américas. "Es una lástima que no puedan venir personalidades de estos organismos que están siendo invitados en otros países", expresó Brenes al ser consultado por periodistas. Para el cardenal la observación es el “ sentimiento de la población (…) no es capricho”. Lee también: MONSEÑOR BÁEZ RECUERDA AL PRESIDENTE ORTEGA PROMESA DE OBSERVACION ELECTORAL Ortega hizo el anuncio de la No observación este sábado durante el Congreso Sandinista donde se oficializó su candidatura. De acuerdo a Brenes la observación le daría tranquilidad a la población.