09, Junio, 2016 09, Junio, 2016 7:08 a.m. 7:08 a.m.

QUIÑONEZ: "QUIEN CON ROPA AJENA SE VISTE, DESNUDO SE QUEDA EN LA CALLE"

Enrique Quiñonez, ex diputado liberal, dijo que la resolución del CSJ al dar la representación del PLI a Pedro Reyes, hizo justicia y está apegada a derecho. Quiñonez instó a los liberales independientes a aceptar la sentencia, pues históricamente la dirigencia del partido liberal independiente la encabezó Pedro Reyes, Virgilio Godoy, Rolling Tobie y Arturo Cuadra. Eduardo Montealegre en complicidad con Indalecio Rodríguez asaltaron la institucionalidad del partido y se autoproclamaron sus dirigentes, manifestó el ex diputado. También indicó que él vio cuando Montealegre y compañía se tomaron el PLI, sacaron a los miembros del partido, ni siquiera el himno del PLI se saben, no sabían que existía un himno. Con quien ropa ajena se viste, desnudo se queda en la calle, concluyó Quiñonez. Fuente: El 19 Digital.