21, Julio, 2016 21, Julio, 2016 8:45 a.m. 8:45 a.m.

PLC CUESTIONA EL REGLAMENTO DE ÉTICA ELECTORAL EMITIDA POR EL CSE

None

El Consejo Supremo Electoral (CSE) entregó el reglamento de ética electoral a los partidos políticos que competirán en las elecciones de este próximo noviembre. Según el vocero del Partido Liberal Constitucionalista PLC, Jorge Irías, en dicho reglamente se incluye lo básico sin embargo cuestiona la ausencia del uso de bienes del estado para proselitismo político. Los otros partidos restantes no hicieron sugerencias. Por su parte Pedro Reyes defendió que en años anteriores presentaron propuestas que según el candidato presidencial no se tomó en cuenta por eso no presentaron este año.