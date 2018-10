LLAMAR A LA ABSTENCIÓN PODRÍA SER DELITO

Llamar a la abstención podría ser calificado como delito, si se llegara aprobar una Ley que sancione con días multa o condena en la cárcel a quienes promuevan la abstención electoral. “Los que anden promoviendo la abstención, ellos se pueden abstener, pero no pueden atentar contra el proceso democrático” dijo impulsa el diputado Wilfredo Navarro, quien es aliado del frente y quiere promover la iniciativa de ley La iniciativa de Navarro fue rechazada por los opositores que coinciden en pensamiento con Eduardo Montealegre, ex representante legal del Partido Liberal Independiente (PLI). Para el presidente de la Asamblea Nacional, Eliseo Núñez, va en el sentido contrario de lo que es la democracia moderna “hoy se ejerce por acción u omisión y la abstención es un ejercicio democrático por omisión”, argumentó. Lee también: La oposición llama a la abstención En países de América del Sur como Perú, abstenerse de votar no es una decisión a conciencia, pues quien no asiste a las urnas electorales es multado. “Me parece que es absurda que la Ley Electoral y la Constitución están por encima de cualquier Ley Ordinaria, tendría que reformar la Ley Electoral que claramente habla del derecho al voto, es decir, es un derecho ciudadano, podemos ejercerlo. El derecho implica ejercerlo o no ejercerlo y lo único que está penalizado y la iniciativa del señor Navarro es una muestra de eso es amenazar