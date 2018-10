17, Agosto, 2016 17, Agosto, 2016 1:56 p.m. 1:56 p.m.

REYES: “RECURSO ES IMPROCEDENTE”

Pedro Reyes calificó de “improcedente” el Recurso de Amparo interpuesto por los ex diputados del PLI en contra de la resolución del Consejo Supremo Electoral que los despojó de sus curules. Los ex diputados que interpusieron el recurso de amparo ante el tribunal de apelaciones de Managua argumentan que la resolución del poder electoral violenta la voluntad del pueblo que votó a favor de ellos. Para Reyes no existe recurso que valga en materia Electoral, que ellos están en su derecho pero que no tienen la razón. “Tienen derecho de hacer uso de la Justicia, pero también tienen la obligación de reconocer los fallos. Yo voy a acatar el fallo de la Sala Constitucional y los invito a que la acaten también; a mi punto de vista es un recurso improcedente porque se trata de materia electoral y no hay recurso sobre materia electoral”, dijo Reyes.