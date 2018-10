RUSIA ENVÍA A EX EMBAJADOR A TOMA PRESIDENCIAL DE ORTEGA

4:49 a.m.

El representante del gobierno ruso fue recibido en el Aeropuerto Augusto C. Sandino por Laureano Ortega Murillo, en representación de la pareja electa Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó El 19 Digital. Llegó a Managua la noche del sábado el también ex embajador de Rusia en Nicaragua, Nikolay Vladimir, para asistir a la ceremonia de inauguración de un nuevo período del Gobierno Ortega, junto a su esposa Rosario Murillo."Para nosotros es una gran alegría ver los resultados de trabajo del país, y yo quiero decir que no hay tantos países en el mundo donde se vean resultados prácticamente anual", dijo Vladimir. Vladimir manifestó que su país ha contribuido con Nicaragua en ese progreso, y citó como ejemplos los últimos proyectos ejecutados gracias a Rusia como la planta de vacunas y el centro de capacitación para policías de toda la región. Dijo también que hay muchos empresarios rusos interesados en aprovechar las oportunidades que hay en Nicaragua. El diplomático representó a su Federación hasta febrero del 2016, hoy regresa a Nicaragua como el más alto representante de gobierno de Putin. Jefferson Cruz Díaz.