PRESIDENTE DE BOLIVIA INAUGURA UN MUSEO DEDICADO A EL MISMO

El presidente de Bolivia,, se emocionó hasta las lágrimas en la inauguración dededicado a su vida, a la historia de las reformas que impulsó en su país y de las culturas indígenas desde tiempos prehispánicos. Moralesy dio por terminado un discurso al anunciar su, tras destacar que se encontraba en ely elogiar la lucha por "" de Bolivia de parte de los movimientos sociales, informó Infobae.El mandatario también dijo que el homenaje a sus antepasados es la unidad por "" y "" y subrayó que era importante plantear luchas políticas no solo por las demandas sectoriales, sino por las reivindicaciones nacionales. También consideró que esta fecha "" y que el museo será el patrimonio de los movimientos sociales "" del pueblo boliviano. Evo Morales es presidente de Bolivia desde el 2006 y busca al reeleción. El museo fue inaugurado este jueves por la tarde con rituales y una fiesta con música y danzas autóctonas en la que participaron alrededor de un millar de personas, incluidos los invitados que se trasladaron desde La Paz y otras regiones, diplomáticos de Ecuador y Paraguay y periodistas. El edificio, que lleva el nombre de "", está levantado sobre 10.814 metros cuadrados en el departamento andino de Oruro y cuenta con tres módulos que representan a un puma, un armadillo y a una llama. El centro cultural demandó unay, según las autoridades bolivianas, es el más grande del país andino y uno de los mayores de América Latina. Fachada del Museo a Evo Morales El hecho de que el museo esté dedicado a Morales y se ubique en un remoto lugar de Oruro al que se llega tras varias horas de viaje por carretera. El ex candidato presidencial y dirigente opositordijo en su cuenta de Twitter que se trata de una, cuestionó Doria Medina. El vicepresidente del país,, replicó a las críticas afirmando que provienen de "" que no están de acuerdo con que obras como esa se hagan en homenaje a los pueblos indígenas y a un líder como Morales. "", dijo García Linera sobre Morales.