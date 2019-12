¿Con quiénes viajó Evo Morales a México?

Los estudiantes universitarios han advertido a los simpatizantes orteguistas desde abril 2018, que al tener que huir del país el dictador Daniel Ortega, no alcanzarán todos en el avión. Los recientes hechos en Bolivia son para muestra un botón.

El exmandatario Evo Morales, quien dejó la presidencia de Bolivia, este 10 de noviembre, optó por refugiarse en México, para preservar su vida, según señaló, ya que "corría peligro".

En su viaje únicamente lo acompañaron cinco personas, dos de estas eran su hermana Esther Morales Ayma, junto a su hija Eva Liz Morales Alvarado, y dos funcionarios, el exvicepresidente del país, Álvaro García Linera y la exministra de salud, Gabriela Montaño. A su vez viajaba otra persona que no es identificada aún.

Estos son los pasajeros del avión rumbo a #mexico el Ex Dictador, su Hermana, su hija, El Ex Vice y la Ex Ministra de salud . Otra persona no identificada. La esposa del Vice Claudia y Alba salieron de #BOLIVIA con anterioridad. @AristeguiOnline @ElUniversalDF @jcvelizmorejon pic.twitter.com/KbU4pPI7HX