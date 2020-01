El administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Mark Green, anunció que Eddy Acevedo se convirtió en el Asesor de Seguridad Nacional en la Oficina del Administrador, a partir del 27 de diciembre de 2019, informó USAID.

