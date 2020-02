El excarcelado político Edwin Carcache, anunció este martes su retiro de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia.

El excarcelado político Edwin Carcache, anunció este martes su retiro de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia.



Carcache explicó en un breve audio las razones de su retiro de la Alianza cívica. "Me retiro de la Alianza por varias razones pero sobre todo por el tema del autocuido, por lo que está pasando a lo interno, quisieramos que las cosas avancen, pero considero que es importante enfocarse en la juventud y hay un desplazamiento sobre la misma porque estamos cayendo en el vicio de la politica tradicional" dijo Carcache en un audio a 100% Noticias.

En entrevista con Lucía Pineda Ubau, el líder universitario cuestionó que tanto campesinos, empresarios y políticos tradicionales no deponen sus intereses.

"Medardo tiene que dejar doble discurso. la Unidad también (en referencia a la Unidad Azul y Blanco) no se trata de estar en reuniones de hoteles todos los dias.. Que haya un compromiso real" dijo Carcache.

Carcache criticó a algunos miembros del Movimiento campesino que en redes sociales, los tildan hasta de sandinistas "me da tristeza que hay campesinos que dicen que nosotros somos la reserva moral de la juventud sandinista".

Al ser consultado sobre los tres puestos que solicitó el Movimiento campesino dentro de la Alianza cívica y que esta organización, se las aprobó dijo "me incomoda el doble discurso. que está el espacio y no lo toman. Continuan la misma redundancia. Hay gente que esta deteniedo el proceso. Ahora que está el tema de la coalicion, muchos dicen la unidad es buena y a la hora de la hora no se suman" cuestionó el ex-preso político.

"Que esta reflexión que la escuche mi hermao Medarno, en la cárcel todos estabamos unidos. Hay que pensar en Nicaragua. no solamente él. Hay varios opositores que les ha faltado compromiso con Nicaragua" dijo Carcache en 100% Entrevistas.

Carcache también cargó contra los empresarios.

"A los empresarios les falta más compromisos. Necesitamos mucho más" señaló Caracache en referencia a un paro nacional y que la Alianza cívica y empresarios no definieron cuando hacer un cuarto paro nacional y agregó "es de hacer las cosas rápidas y efectivas. Le hemos dado tantas largas al asunto" cuestionó Carcache quien insistió en que hubo un desplazamiento de los jóvenes por los adultos.

Edwin Carcache aseguró que si se logra la gran coalición se integraría.

"Si el día de mañana.veo que esto avanza y que se demuestre esta confianza, yo me voy con varios a Nicaragua. Yo estuve en la calle he puesto el pecho. Es una cuestión que es algo que estoy dispuesto hacer. Tenemos que ser coherentes con lo que queremos como movimientos opositores y estar consciente a lo que queremos llegar" argumentó el líder universitario.

Carcache quien es fundador del Movimiento Estudiantil 19 de abril y que lo relanzó a finales del 2019, estuvo preso por casi 9 meses. La fiscalía sandinista, acusó a Carcache de 8 delitos entre ellos, terrorismo, robo agravado, portación ilegal de armas, tentativa de homicidio e incendio.



El líder universitario se encuentra en California, Estados Unidos