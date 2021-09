Austria donará a Costa Rica 50.000 dosis de vacunas contra la covid-19

El Gobierno de Austria donará a Costa Rica 50.000 dosis de la vacuna contra la covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca, anunció este miércoles el presidente costarricense, Carlos Alvarado.



La donación se concretó durante una reunión bilateral que Alvarado sostuvo en Nueva York con el presidente de Austria, Alexander Van Der Bellen, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas



“Agradecemos a Austria por esta donación que reforzará el intenso trabajo que se realiza para acelerar la vacunación en todo el país”, dijo el presidente Alvarado en un comunicado.



Esta será la cuarta donación de vacunas que recibe Costa Rica de otro país, luego de las 503.100 dosis entregadas por Estados Unidas, las 319.200 de Canadá y las 69.600 de España.



“Seguimos trabajando para acceder a más vacunas que garanticen la mayor cantidad de personas vacunadas en el país. Nuestro profundo agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Austria por esta donación, porque constituye un impulso a la campaña de vacunación que sostiene Costa Rica. Este nuevo aporte demuestra la solidez de nuestras relaciones bilaterales con países amigos”, dijo Alvarado.



Los datos oficiales indican que hasta el 20 de septiembre, en Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes, se ha vacunado con al menos una dosis 3.274.461 personas (63,5 % de la población), y con dos dosis 2.003.946 (38,8 % de la población).



Desde el pasado viernes la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) comenzó una campaña de 10 días llamada "vacunatón" con la que pretende colocar medio millón de dosis, y para ello extendió horarios de atención y envió al personal a buscar personas casa por casa.



Las autoridades han insistido en que es necesario vacunarse para disminuir el riesgo de hospitalización y muerte y han pedido a la gente no hacer caso a los mensajes que abundan en redes sociales de internet con desinformación acerca de las vacunas.

Costa Rica atraviesa una cuarta ola de contagios que mantiene a los hospitales con elevados niveles de ocupación, pero en la semana del 12 al 18 de septiembre hubo un descenso del 14 % en la cantidad de contagios con respecto a la semana previa, lo que las autoridades esperan se convierta en una tendencia definitiva a la baja.



Las autoridades divulgaron el martes los resultados de un estudio con datos al 14 de septiembre, que indica que el 86,7 % de los pacientes internados en unidades de cuidados intensivos (UCI) por covid-19 en Costa Rica no está vacunado o no tiene el esquema completo de vacunación, mientras que el 13,2 % ya se había colocado las dos dosis.



El estudio indicó además que de los internados en salón (condición leve o moderada) el 57,4 % no contaba con la primera dosis, el 13,9 % tenía esa primera vacuna, el 28,7 % ya contaba con las dos dosis.