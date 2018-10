La buena fama de la fibra y sus múltiples beneficios

Pocas de las sustancias que encontramos en los alimentos hacen tanto por nuestra salud como la fibra. Buena para prevenir numerosas enfermedades, aunque normalmente comemos menos de la necesaria.

La fibra se divide en dos grandes grupos, ya que puede ser soluble, absorbiendo el agua y “gelificándose”, causando la sensación de saciedad y favoreciendo la proliferación de los microorganismos “buenos” de la flora intestinal, o insoluble, favoreciendo el tránsito intestinal, evitando el estreñimiento.

Los beneficios que se han encontrado en este compuesto natural son muy numerosos.

El Annals of Internal Medicine, la revista médica publicada por el American College of Physicians, confirma que un buen aporte de fibra en nuestra dieta favorece el control del peso. Además de reducir el riesgo de padecer diabetes de tipo 2 y ayudar al control de la glucosa en la sangre, si ya se tiene esta enfermedad, como señaló hace unos meses una investigación de la Universidad de Rutgers, en New Jersey.

Otros estudios relacionan el consumo óptimo de fibra con un menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y enfermedad de Crohn, tal como publicó hace unos meses la revista biomédica “The American Journal of Clinical Nutrition” y de sufrir cáncer colorrectal, según confirmó un meta análisis publicado en “British Medical Journal.

Mientras la Fundación Española de la Nutrición (FEN) también señala que una dieta alta en fibra puede reducir el colesterol hasta en un 25%.

Para La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) se estima que debemos incluir en nuestra dieta diaria al menos 25 gramos de fibra.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "El consumo de frutas y verduras y de alimentos integrales proporcionan 25 gramos diarios de fibra".

Estos son algunos de los productos naturales que nos ayudarán a obtener la fibra que precisamos:

Salvado. Es la parte más externa del grano de trigo, que se elimina al refinar la harina y que se mantiene en los productos integrales como el pan.

Lentejas. En 100 gramos encontramos más de 11 de fibra.

Pistachos. Un snack sano (si bien bastante calórico) que nos aporta 11 gramos de fibra por 100 gramos.

Avellanas. Con unas propiedades nutricionales similares a los pistachos, son una buena opción no solo para comerlas como tentempié, sino también para añadirlas a las ensaladas.

Plátano. Es rico en peptina, un tipo de fibra que aumenta la sensación de saciedad, por lo que es perfecta para el control de peso. En 100 gramos de plátanos, casi diez son pura fibra.

Maíz. Entra en esta lista por ofrecer casi 9 gramos de fibra por cada 100 de producto.