Mujer defiende la inocencia de su hijo condenado a cadena perpetua por asesinato de vecino en Ocotal

Abril 05, 2024

La madrugada del 23 de octubre del año 2023, Rosa Edith Jiménez soñó que una serpiente la perseguía para hacerle daño, asegura que era un sueño de advertencia porque horas después, la policía de Ocotal llegaría a su casa para apresar a su hijo Santos Adonis Sánchez Jiménez, quien fue acusado y luego condenado a cadena perpetua por asesinar a su vecino y amigo Luis Javier Suárez García.

Jiménez, madre de Santos Adonis, dijo a 100% Noticias que la noche del crimen su hijo estaba acompañado de su primo hondureño Carlos Augusto Rugama, de 21 años, quien había llegado desde Trojes, Honduras, de visita, también fue detenido pero luego extraditado para pagar por un crimen similar en Honduras.

En la tercera semana de marzo, en el complejo judicial de Ocotal, fue sentenciado a cadena perpetua revisable el joven Santos Adonis Sánchez Jiménez, tras ser condenado por el delito de asesinato agravado en contra de Luis Javier Suárez García, mientras Carlos Rugama ya había sido trasladado a su país de origen.

El pasado 25 de marzo, tras la lectura de la sentencia, Rosa Jiménez, reunió cuatro mil córdobas para comprar víveres y trasladarlos hasta el penitenciario La Esperanza, en Estelí.

“Mi hijo se hincó frente a mí y me dijo que su primo Carlos mató a su amigo Luis. Mi hijo y el muerto eran amiguísimos, no tenían rencillas de nada , mi hijo me dijo tenía miedo por lo que hizo su primo”, relata desesperada la madre de Adonis.

El crimen fue cometido en la comunidad El Limón, municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia. Según la madre de Adonis, su sobrino Carlos le confesó que él mató a Suárez García porque lo golpeó en la cara, no Adonis.

“Carlos (Rugama) confesó en Jalapa, en Ocotal y en Estelí que él cometió el asesinato y el abogado Gabriel Díaz, que solo le pagan aquellos que tienen reales se empeñó en hacer pagar a mi hijo. ¿Por qué lo despachan (lo extraditan) para honduras sin hacer el juicio? Carlos tenía que declarar”, sostiene la mujer que clama a las autoridades judiciales por justicia para su hijo de 21 años.

Santos Adonis es el mayor de los tres hijos de Rosa Jiménez, estudió hasta quinto grado de primaria, su madre relata que no continuó sus estudios porque un maestro lo maltrataba llamándolo “burro” ante sus dificultades de aprendizaje y su madre no lo envió más a la escuela de la comunidad El Limón. Adonis nunca antes estuvo preso, no se le conoce como un hombre violento en su comunidad y se desempeñaba como obrero agrícola o de la construcción.

“¿Por qué hacen esto? Los pobres no somos estudiados, no entendemos de leyes, si tuviera para pagar quien lo defienda lo haría, pero no tengo y aquí nadie me escucha. Estoy ahorita cuidando dos motores, para reunir granos para la otra visita”, dijo entre lágrimas la madre del condenado quien pide justicia.