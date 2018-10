27, Enero, 2015 27, Enero, 2015 2:42 a.m. 2:42 a.m.

EN LA DALIA, MATAN A UN COMERCIANTE PARA ROBARLE C$85 MIL

Dos sujetos armados, uno con cuchillo y otro con pistola, interceptaron al comerciante de café Alejandro Peralta Gámez, de 30 años, a quien ultimaron con dos disparos en el pecho para despojarlo de C$85,000 que portaba. "La víctima circulaba en una motocicleta roja sin placa junto a Elías López, de 20 años, cuando fueron interceptados por unos delincuentes en el sector de El Carmen, municipio de La Dalia", informó el comisionado mayor Carlos Martínez Leytón, segundo jefe departamental de la Policía en Matagalpa. Según investigaciones policiales, los antisociales aprovecharon el momento en que Peralta Gámez cayó herido y le arrebataron el bolso, en donde se suponía iba el dinero, luego se dieron a la fuga. OCULTOS "Los delincuentes no lograron llevarse el dinero, debido a que la víctima lo ocultó en otro lugar. Los C$85,000 eran para comprar café. El caso todavía está en la etapa investigativa", agregó el comisionado mayor Martínez. Peralta fue trasladado al centro hospitalario aún con vida, pero lamentablemente falleció al ser ingresado. Su acompañante resultó con golpes leves debido a la caída, informaron las autoridades. Un sospechoso En ese sentido, se conoció que en el municipio de La Dalia, la Policía capturó a uno de los sujetos que participó en el asalto seguido de homicidio, pero no revelaron su identidad para no entorpecer las investigaciones y capturar al resto los que participaron en el incidente. Hace una semana se reportó el doble homicidio de unos hermanos de 13 y 19 años, mientras dejaron gravemente herido al progenitor en la comarca El Maleconcito, del municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega. "Estamos en la etapa investigativa, sospechamos que los atacantes son delincuentes de la zona, ya que sabían los movimientos de la víctima”. Comisionado Carlos Martínez Leytón. II jefe PN- Matagalpa. Fuente END.