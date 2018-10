30, Enero, 2015 30, Enero, 2015 2:31 a.m. 2:31 a.m.

CONTINUA PARO DE TRANSPORTE EN EL CARIBE NORTE

Los transportistas del servicio público aglutinados en la Unión de Cooperativa de Transporte Terrestre de la Región Autónoma del Caribe Norte, UCOTRANOR,, iniciaron la tarde de ayer un paro de operaciones en demanda a la Policía Nacional, la liberación de cuatro unidades de buses que cubren la ruta Greytown – Rosita y sus tripulantes que permanecen retenidos por comunitarios al mando del señor Domingo Flores, quien intenta ser incorporado al rol de cobertura de este corredor. El paro de transporte ha dejado a decenas de viajeros afectados en el Caribe Norte, pero además ha paralizado el tráfico vehicular en la vía troncal que conecta a esta región caribeña con Managua. Guillermina Rodríguez Valle, propietaria de dos unidades de buses que permanecen retenidas en la zona de Greytown, explicó no han encontrado respuesta al conflicto pese a que han acudido a todas las instancias. “Lamentamos esto, nosotros nos sentimos desprotegido por las autoridades que deberían haber resuelto esto que es provocado por personas que ni siquiera transportistas son y haciéndose valer de influencias quieren imponer horas sobre quienes hemos venido trabajando por años en esto y más aun imponiendo los horarios que ellos ven mejor, violando las normas que se deben cumplir”, comentó. Eduardo Castellón, directivo de la Cooperativa de Transporte Colectivo Germán Pomares, reafirmó que se sumarán al paro, aunque esto les genere perdidas económicas. “Estamos preocupados, con este paro, porque lógicamente nos afecta, pero estamos aglutinados a esta unión de cooperativas y nos vamos a sumar al tranque, nosotros no quisiéramos afectar el transporte, pero lo tenemos que hacer, aquí a cualquiera que se le antoje poner una ruta, lo va hacer, entonces nos van a desaparecer a los tradicionales”, observó. Castellón explicó que pese a Flores tenga un aval, no significa que tenga una concesión ya que el único facultado para otorgarlas es el Ministerio de Transporte e Infraestructura, para lo cual se debe cumplir el procedimiento y no querer imponer una hora manipulando a la gente. En un comunicado emitido por los transportistas afirman, “Antes de tomar la decisión de irnos a paro, recurrimos a Alcaldía, Policía, MTI y otras instancias, pero no escucharon nuestro clamor”, indica el documento. Añade además que “con respecto a la demanda de un nuevo horario para la comunidad de Greytown, nosotros podemos reacomodarlo para beneficiar a la comunidad y no permitir que unos pocos individuos que nunca han sido transportistas, pretendan crear el caos y la anarquía en el sector transporte”. Más de 70 transportista forman parte la Unión de Cooperativa de Transporte Terrestre de la Región Autónoma del Caribe Norte. END