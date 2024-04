Niña de 11 años muere atropellada en Tipitapa, alta velocidad y carretera oscura entre las causas de la tragedia

Equipo de Periodistas

Abril 28, 2024

Una niña murió atropellada la noche del sábado en Tipitapa. La pequeña M. C. G. tenía 11 años y era habitante de la comarca Santa Lucía, en Tipitapa, reporta el sitio web del oficialista canal 8.

La pequeña pretendía cruzar la carretera en dirección a su casa pero fue embestida por un vehículo cuyo conductor circulaba a alta velocidad.

María Teresa Gutiérrez, madre de la niña fallecida, relató que su hija insistió en acompañar a una muchacha y en el trayecto ocurrió la desgracia.

“El papá me llegó a avisar a mí, y al venir aquí solo me dicen que un carro me la mató”, relató Gutiérrez.

El conductor del vehículo fue identificado como Danny Ruiz Mayorga, quien fue detenido por los oficiales de Tipitapa, quienes realizan todas las averiguaciones, para determinar el grado de responsabilidad en la tragedia.

El carro quedó a unos cien metros de donde estaba el cuerpo de la infante, lo que es un indicador de la velocidad con que circulaba.

Vecinos del kilómetro treinta de la carretera norte solicitaron la ubicación de reductores de velocidad para prevenir situaciones como esta.

«Aquí son necesarios los reductores de velocidad y las bahías, porque cuando terminaron la carretera no los hicieron, y esto es un peligro para todos los que usamos este tránsito. Las tardes son peligrosas con todos los estudiantes de secundaria que se cruzan, y es por eso que pedimos el apoyo de las autoridades para que dejemos de ver estas cosas aquí»; dijo a TN8 Rosalina Treminio, habitante de este sector.

Pobladores señalan la falta de luminarias en la carretera, ya que la oscuridad, sumada al exceso de velocidad de los conductores, resulta una fatal combinación.

El pasado 06 de abril un niño de 10 años de edad, también fue atropellado por una rastra cargada de quintales de arroz; en el km 55 de la Carretera Panamericana Norte, municipio de Tipitapa. El pequeño se ganaba la vida limpiando vidrios.