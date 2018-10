16, Febrero, 2015 16, Febrero, 2015 7:14 a.m. 7:14 a.m.

PENA MINIMA PARA JOVEN TICO QUE CONFESO CRIMEN EN FACEBOOK

Un joven de apellido Mora fue condenado a 10 años de prisión por el asesinato de su novia, Carolin Rojas Mora, de 18 años, el 5 de abril del 2014. La pena se impuso en un proceso abreviado en el Tribunal Penal de Cartago, el 18 de diciembre pasado; sin embargo, fue hasta el viernes último cuando el Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial divulgó el fallo. El caso que se juzgó ocurrió en El Alto de Ochomogo, en San Nicolás de Cartago. En aquel momento, Mora confesó el crimen en su perfil de Facebook. De acuerdo con las autoridades judiciales, Mora fue a la vivienda de la víctima para conversar, ya que, días antes, ella había terminado con la relación de noviazgo que llevaban desde hacía un año. El sujeto llegó horas después al abastecedor de una tía, donde mostró una actitud nerviosa y confesó lo que había hecho. Las autoridades detuvieron al hombre poco tiempo después. El cuerpo de la víctima, quien era estudiante de undécimo año en la Unidad Pedagógica Rafael Hernández Madriz, en El Molino de Cartago, apareció a escasos 300 metros de la vivienda, en un lote baldío. Mora también había sido alumno en el mismo colegio. Sorprendidos. María Mora Méndez, madre de la víctima, dijo que el hombre se sometió a un proceso abreviado, lo cual implica que aceptó el delito atribuido. “Me llegó una citación para presentarme el 18 de diciembre a la Corte. Yo fui con una sobrina; mis hijos no me pudieron acompañar y, cuando llegué, me di cuenta de que era el juicio. A toda la familia nos tomó por sorpresa”, dijo la progenitora. La mujer agregó que ese día no entró a la sala de juicio a escuchar la declaración, porque así evitaba ese proceso doloroso. Ella lamentó la falta de asesoría legal; según confirmó, no contaron con la asistencia de un defensor público. “Satisfechos no quedamos; le pueden dar mil años de cárcel que, para mí, no hay condena que valga. Eso no repara el daño que nos hizo. Aunque si uno se pone a pensar en los casos que quedan impunes, por lo menos hubo una condena”, expresó. El Código Penal establece penas de 12 a 18 años de prisión por homicidio simple. LA NACIÓN