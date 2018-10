19, Marzo, 2015 19, Marzo, 2015 9:03 a.m. 9:03 a.m.

CHOQUE DE 7 VEHÍCULOS PROVOCÓ ATRASOS EN EL TRÁFICO

El choque de un vehículo que supuestamente al no guardar su distancia, provocó una cadena de choque de 7 carros más en los semáforos de los gauchos, en la avenida Tiscapa de hoy jueves por la mañana. Los afectados de la múltiple coalición afirmaron que el incidente ocurrió de imprevisto porque luego que la luz verde del semáforo indicara el pase vehicular, sintieron el impacto como si tal se tratase del efecto dominó. El hombre que según conducía el jeep de marca Toyota y que causó el accidente explicó que al querer frenar, no pudo prevenir golpear al ultimo carro que generó el múltiple choque. Un ciudadano de origen chino que conducía en la misma dirección, resultó con abolladuras en su auto y se mostró sorprendido que este hecho se diera en un país al que él no imaginaba tendría tantos problemas serios de tráfico vehicular. Fuente: Jackson Orozco/100% Noticias