25, Marzo, 2015 25, Marzo, 2015 2:50 a.m. 2:50 a.m.

SICARIOS SOSPECHOSOS DE MUERTE DE PRODUCTOR EN ESTELI

Al menos diez personas han sido detenidas por la muerte del productor José Ramón Rugama de 47 años, entre ellos algunos familiares, debido a que había un litigio de propiedad y sale a relucir contrato de sicarios. La víctima, quien era conocida como “Moncho Rugama”, fue ultimada de ocho balazos el domingo 22 de marzo cuando regresaba de su finca donde cultivaba granos básicos y se dedicaba a la compra y venta de ganado. Parientes de Rugama, quienes pidieron el anonimato, dijeron que la víctima supuestamente no canceló el contrato de acabar con la existencia de un familiar llamado Regino, por lo que ahora sospechan de los sicarios. Para exterminarlo Aparentemente Regino Rugama acusó públicamente a José Ramón, por litigio de propiedad de unos terrenos y por haber pagado C$30,000 para exterminarlo. Algunos proyectiles quedaron incrustados en el cuerpo de Rugama y otros no tuvieron orificio de salida, por lo que las autoridades sospechan que fueron más de dos personas quienes lo atacaron. El comisionado mayor Alejandro Ruiz Martínez, jefe policial en Estelí, indicó que han retenido a varias personas para esclarecer el crimen, pero hasta ahora no se ha definido responsabilidad de cada uno de los implicados. Inicialmente se dijo que la víctima había sido despojada de C$40,000, producto de una venta de reses, pero las autoridades policiales encontraron las pertenencias de la víctima, por lo que descartan el robo. END