UN DETENIDO POR CRIMEN DE NIÑO EN CHINANDEGA

Aunque en la delegación policial de Chinandega existe un hermetismo total acerca del caso del niño asesinado cerca de un manglar, extra- oficialmente se conoció que detuvieron como sospechoso del crimen a un hombre de apellido Rodríguez. El informe preliminar del Instituto de Medicina Legal (IML) revela que Fernando Josué Silva Quintero, de 9 años, cuyo cadáver fue encontrado el pasado miércoles en “La Chanchera”, cerca de un manglar al este del kilómetro 142 de la carretera Chinandega-Corinto, murió debido a trauma craneoencefálico severo, asfixia mecánica y contusión. NO HUBO ABUSO La Dirección de Auxilio Judicial y la Policía de El Realejo realizaron ayer un recorrido en la escena del crimen para tomar fotografías y hacer entrevistas, para confeccionar el expediente que enviarán a la Fiscalía. El IML descartó que el niño haya sido abusado sexualmente por su asesino, quien lo interceptó cuando iba a comprar trigo y una recarga para su papá Ceferino Silva a bordo de una bicicleta. Ernesto Justino Tijerino, vigilante del parque de la comunidad La Báscula, la cual está cerca de "La Chanchera”, relató que el sospechoso del asesinato del niño le pidió, a las 3:00 p.m., del lunes, que le prestará su bicicleta para ir a hacer un mandado y a cambio le dejaría un machete y le regalaría una gaseosa, pero él le respondió que no, porque no lo conocía. Mientras tanto, Natividad Díaz Flores, otro testigo, aseguró que a las 4:00 p.m., el desconocido encontró al pequeño Fernando Josué cerca de un árbol frondoso de chilamate y lo introdujo al manglar. END