07, Febrero, 2016 07, Febrero, 2016 5:05 a.m. 5:05 a.m.

VÍCTIMAS DE NAUFRAGIO AMABAN VIAJAR POR EL MUNDO

¿Quiénes eran las personas que fallecieron en esta tragedia? Familiares de siete víctimas hablaron con ‘La Nación’ sobre ellas Las víctimas costarricenses del naufragio ocurrido en Nicaragua el pasado 23 de enero tenían una característica en común: amaban viajar. Pero se trataba de una pasión extraordinaria. Algunos de ellos –principalmente los que ya estaban pensionados– habían ido a casi todos los continentes y preferían salir del país cada vez que tenían oportunidad de vacacionar. Ese mismo deseo de conocer el mundo los hizo encontrarse, la tarde de aquel día, en la lancha que naufragó a causa de los fuertes vientos y el gran oleaje. ¿Qué pasó? La lancha La Reina del Caribe viajaba sobre el mar nicaragüense con un grupo variopinto de personas. No solo eran de distintas nacionalidades, sino que también eran diferentes sus edades. En total, 32 personas que iban de Little Corn Island hacia Corn Island, en ese país. . Accidente acuático ocurrido el 23 de enero en Nicaragua, donde murieron 12 costarricenses. ampliar Habían zarpado pasada la 1 p. m. de aquel sábado, pero minutos después, tres olas volcaron la embarcación y 12 costarricenses murieron. En principio, las autoridades manejaron la versión de que eran 13 ticos, pero el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que Sandra Mayela Chacón, una de las fallecidas, era peruana y María Rosa Galicio, otra de las víctimas, era una estadounidense que se nacionalizó. De hecho, los cuerpos de ambas no fueron retirados en la terminal de Base 2, en el aeropuerto Juan Santamaría, el 24 de enero, día en que fueron repatriadas las víctimas. Tras ir por sus cuerpos a la Morgue Judicial, los parientes se los llevaron a sus respectivos países, según allegados de otros fallecidos. Por el accidente, el capitán de la lancha, Hilario Blandón, fue declarado culpable este viernes por la Justicia nicaragüense.