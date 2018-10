16, Junio, 2016 16, Junio, 2016 6:57 a.m. 6:57 a.m.

REPORTAN AMOTINAMIENTO EN CELDAS POLICIALES DE LEÓN

Un amotinamiento en las celdas preventivas de León, se registró este jueves, así lo confirmó el Sub Director de la Policía Nacional, Comisionado General, Francisco Díaz, quien al medio día informó que el motín lo organizaron 6 a 8 elementos que están en estas celdas por delitos como homicidio, asesinato, robo con intimidación, quienes "instigaron al resto a realizar el desorden". En comunicación telefónica con Canal 4, el Comisionado General Díaz, aseguró que los jefes de policía de la zona, establecieron comunicación con los líderes del motín, para que se resuelva y vuelva a la normalidad el funcionamiento de las celdas preventivas en León. El Sub Director Policial no precisó el numero de reos que están presos en las celdas preventivas y ni las demandas que exigen los reclusos.