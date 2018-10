05, Agosto, 2016 05, Agosto, 2016 2:28 a.m. 2:28 a.m.

CONDUCTOR ATROPELLÓ Y SE DA A LA FUGA

Victor Manuel Tijerino, alias “el Enchiclado”, de 46 años, falleció tras ser atropellado la noche de martes en Granada. El autor del hecho se dio a la fuga tras atropellar a Tijerino en la carretera Granada-Masaya, a 100 metros del Reparto San Juan. Según la testigo Lorenzo Castillo, habitante de la zona “solo escuché un golpe fuerte; fue lo que me llamó la atención. Inmediatamente fui a ver lo ocurrido, encontrándome el cuerpo del señor, que lastimosamente estaba sin vida y tirado en la carretera”, declaró. Según María Tijerino, su hermano vivía solo porque su familia está en Costa Rica. “lo único malo era que no dejaba de tomar licor, al parecer esa fue una de las causas de su muerte, ahora desconocemos quién fue la persona que hizo eso, porque él no era un perro para morir así”, reclamó. Fuente: END