06, Septiembre, 2016 06, Septiembre, 2016 1:57 a.m. 1:57 a.m.

VIVIENDA SE INCENDIA EN CARAZO

Presuntamente una chiva de cigarro habría originado un incendio de una vivienda en Diriamba. Según los propietarios de la propiedad, las pérdidas rondan los 15 mil córdobas. Según Elena Navarrete, dueña de la propiedad, la casa está deshabitada, sin embargo las pérdidas se justifican en sillas, mesas, roperos y camas. "Yo no vivo aquí, pero tengo todas mis cosas aquí, los vecinos me avisaron y me vine corriendo, me da la impresión que algún borrachito dejó una chiva de cigarro, y pues como hay madera ahí en los cuartos, agarraron fuego", dijo la afectada. Los bomberos y la policía se hicieron presente al lugar para controlar la situación con ayuda de los vecinos. Fuente: END