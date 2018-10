INCENDIO CONSUME VIVIENDA EN BATAHOLA NORTE

3:09 a.m.

Un incendio se dio la mañana de este viernes, en el barrio de Batahola Norte, en Managua reduciendo a cenizas la casa de Ángela Pérez Calderón, de 70 años de edad.

Las causas del siniestro fue la mala manipulación de una caja de fósforo de un infante, según informó el Comisionado Manuel Méndez, jefe del distrito II.

Pérez Calderón lamentó no poder detener el incendio, que redujo a cenizas sus vivienda.

"En lo que me metí con los trastes, miré la llamarada, ya no pude hacer nada, eché agua y no pude hacer nada", lamentó la dueña del hogar.

Foto: Donaldo Hernández | 100%NoticiasFoto: Donaldo Hernández | 100%Noticias