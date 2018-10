DOCTOR PÁRAMO PODRÍA SALIR DE PRISIÓN

Foto: Archivo/Donaldo Hernández

A poco más de un año del mediático caso del doctor David Páramo, quien fue condenado a tres años de prisión por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de la joven Lizandra Jarquín y dos años por el delito de lesiones imprudentes contra Alisson Pamela Molina, el galeno podría salir de prisión.

Sandra González, madre de la víctima dijo a 100% Noticias que espera que la justicia prevalezca y afirma que seguirá luchando hasta que Páramo cumpla su condena.

"Me asombra porque mi hija apenas el sábado cumplió un año de fallecida, él no tiene ni un año de estar en prisión (..) lo que él pasa no es comparado con lo que yo he vivido, yo apelo a las autoridades para que se haga justicia y yo sé que se ha hecho justicia, pero él destruyó una familia, ella no está, no va a volver.." dijo González.

La dolida madre rememoró queusualmente lo celebraba en compañía con su hija. Lizandra murió por someterse a una cirugía hecha por el doctor David Páramo según la conclusión del médico forente, y la Iveth Pineda, titular Juzgado Sexto Local Penal de la capital lo declaró culpable de homicidio imprudente debido a que "violó las normas elementales del debido cuidado, no cumplió con el consentimiento informado, valoró mal a la paciente, sobrepasó el límite de extracción de grasa y aumentó el riesgo de muerte de la paciente”.

Según archivos periodísticos, en el caso de Alisson, la jueza suplente Décimo Penal de Juicios de Managua, Luby González, redujo la pena de tres a dos años por los delitos que le impusieron en perjuicio de la modelo Allison Molina. La jueza determinó que este solo incurrió en el delito de lesiones al operar a Molina. El delito de lesiones psicológicas fue eliminado y con él un año de pena.

Karina Duarte, exabogada del doctor Páramo explicó a 100% Noticias que según lo establecido en el Código Penal nicaragüense y el procesal penal nicaragüense, todo procesado tiene el derecho de hacer unificación de casos cuando se llegue a la condena de 5 años.

"Al llegar a un año (en prisión), los abogados tenemos la facultad que nos permite hacer dicha unificación, es decir cuando se llegue a cuatro años, podemos pedir el beneficio de suspensión de condena y declarado en libertad".

El doctor David Páramo cumpliría un año en prisión el 30 de agosto.

"Si ese fue el motivo por el que fue llamado (Páramo), esa era una de las opciones",advirtió Duarte.