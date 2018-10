28, Julio, 2017 28, Julio, 2017 5:02 a.m. 5:02 a.m.

ABSUELVEN A JOVEN QUE ESTRANGULÓ A LOCUTOR FEMICIDA

La juez noveno de audiencia Indiana Gallardo, absuelve al joven Herald Montoya Velenzuela 19 años, por el delito de Homicidio en perjuicio de Norlan Maltez, quien momentos antes de su deceso el pasado 30 de abril en el , había asesinado a su expareja Lucero Montoya, hermana del hoy absuelto. La judicial basó su resulución, asegurando que Montoya Velenzuela actuó en legítima defensa. La Legítima Defensa es un eximente de responsabilidad penal y debe tener tres condiciones, una es la agresión, y en este caso "la agresión fue ejercida por Norlan Maltez, quien llega a la casa y mata a Lucero Montoya, y después estaba agrediendo a la nueva pareja de la occisa. En ese momento es que llega Herald, quien trata que no ocurra otra desgracia", expresa la judicial Gallardo. La otra es que no haya un arma, "Herald no uso cuchillo, sino que para detenerlo le aplica la llave 'popo' causándole una estrangulación mecánica. Y la tercera eximente es que él no haya provocado el incidente, siendo este provocado por Norlan maltez al llegar a ala casa y asesinar a su expareja", argumenta la juez Indiana. Por su parte, Herald expresó: "Le doy gracias a Dios, me siento agradecido, verdaderamente se hizo justicia, en todo momento trate de acudir auxilio de mi hermana". El abogado defensor, Álvaro García asegura que la resolución está ajustada a derecho, "puesto que es un eximente la legítima defensa, hay que ver que hubo agresión por parte del occiso", expresa. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!