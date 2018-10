VIOLENCIA EN MANAGUA: MATAN A UN CONDUCTOR DE UNA RUTA 104

Las autoridades investigan la muerte del conductor de la ruta 104 de Managua, José Ismael Somarriba Torrez, de 28, quienpor Carlos Alberto Urbina Morales de 25 años, luego de que le aplicara en el cuello la llave el "popo", según informó el medio televisivo TN8. Los hechos se dieron la noche de este sábado en una calle de Villa Israel, todo supuestamente por viejas rencillas personales entre ambos. El principal sospechoso del crimen declaró al mismo medio que la víctima supuestamente llegó a su casa a reclamarle "y como anda tomado me sacó un tubo que me iba a dar, (y) para evitar me salí a la calle para ir a poner la denuncia, pero me siguió y nos agarramos". El conductor de la unidad de la ruta 104 deja en la orfandad a un bebé de apenas dos meses de nacido y a otro dos años. En tanto el presunto autor del crimen que se ganaba la vida como vendedor ambulante, tiene dos niños de tres y siete años y su esposa con 8 meses de embarazo, fue detenido y llevado al distrito policial. Agentes policiales y el equipo técnico de investigación de laeste lamentable suceso, según detalla TN8.

