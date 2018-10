REPROGRAMAN JUICIO A SUJETOS ACUSADOS DE MATAR A POLICÍA QUE CUIDABA CASA DE EXPRESIDENTA VIOLETA BARRIOS

8:16 a.m.

Para el para el próximo miércoles 24 de enero se reprogramó el juicio oral y público en contra de Miguel Valentino Suazo de 25 años, Javier Antonio Solís de 44 y Roberto José Miranda de 25, acusados de asesinar al policía Leonel Eduardo Medrano Rodríguez, quien la casa de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.Policía asesinado Leonel Eduardo Medrano Rodríguez / Foto cortesía Se esperaba que el juicio iniciará este viernes, pero la abogada de los acusados, Aura Alarcón no se presentó debido a que se enfermó. Según la acusación de la Fiscalía, uno de los hombre llegó y se puso a platicar con el policía de 32 años, luego pasó un segundo sujeto que lo atacó, haciéndole una técnica de pelea conocida como “el popo”, entre los dos lo asesinaron y robaron su arma 9mm marca Bersa; y un tercero tomó el arma y se la llevó a esconder a un sumidero en deshuso en la comarca Esquipulas al sur de Managua. Este hecho sucedió el pasado 25 agosto del año pasado.También existe un cuarto hombre que está prófugo y cuyo nombre no ha sido revelado para no entorpecer las investigaciones. El Ministerio Público acusa a los sujetos de asesinato y robo agravado, posesión y tenencia ilegal de armas restringidas, crimen organizado, entre otros delitos. El juicio a cargo de la jueza Irma Laguna, titular del Juzgado Primero Distrito Penal de Juicio de Managua, será el 24 de enero a las 10:30 de la mañana, en la sala 8.

