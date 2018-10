24, Enero, 2018 24, Enero, 2018 11:03 a.m. 11:03 a.m.

DIEZ AÑOS A “EL CHELE FOX” POR MATAR DE UN HEBILLAZO

1 DE 2 2 DE 2

Diez años de prisión es la condena que la Juez Décimo del Distrito Penal de Juicio, Nancy Aguirre, aplicó al ciudadano Carlos Lenin Cerda Orozco, conocido como “El Chele Fox”, acusado por el delito de homicidio en perjuicio de Deyton Javier González Velusa, de 22 años. Según la jueza, estos diez años fueron aplicados debido a que los señalamientos de la esposa de la víctima no fueron expuestos en la acusación. “Por tanto, se te condena Carlos Lenin Cerda Orozco a la pena de diez años de prisión por ser autor del delito de homicidio”, sentenció Nancy Aguirre. Por su parte, Jasmina Lugo, esposa de la víctima, explotó en llanto luego de escuchar la sentencia y exige que se haga justicia aplicándole pena máxima al autor de los hechos. “Él todavía sin pesar a mí me dijo, te voy a matar. Nosotros habíamos pedido 15 años de prisión y él tenía un caso pendiente. A los tres meses de estar preso, y de haber salido, mató a mi marido ¿y todavía le dan 10 años?, eso no es nada, ¿eso vale la vida de Deyton?, dijo Lugo. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de octubre de 2017, cuando el acusado se encontraba en un puente del barrio La Primavera, Managua y se quitó la faja, se la enrolló en la mano derecha y le lanzó el fajazo a la víctima, solo porque supuestamente este no le quiso comprar una gorra. La hebilla de la faja fue a estrellarse directamente en la parte trasera de la oreja izquierda de la víctima, quien cayó al suelo y falleció en el sitio.