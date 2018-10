REPROGRAMAN JUICIO CONTRA SUPUESTO FEMICIDA DE SUYÉN GONZÁLEZ

4:42 a.m.

Este martes reprogramaron el inicio de juicio contra Óscar Alberto Berríos de 25 años, acusado de femicidio en perjuicio de Suyén Massiel González de 22, quien fue asesinada a balazos en el parqueo de un centro comercial, sobre la carretera Masaya, el pasado 4 de diciembre del 2017. La reprogramación se hizo a petición de la defensa del acusado; además el Sistema Penitenciario no llevó a Berríos a la sala del Juzgado Sexto Especializado en Violencia de Managua, de la que está a cargo la judicial Karla García.Al inicio de juicio se presentaron la madre y tía de Suyén, así como dos trabajadores del Instituto de Medicina Legal (IML). La señora Auralila González, quien es tía de la víctima pidió una vez más justicia en el caso de su sobrina y piden la pena máxima para el acusado. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la víctima salió de su trabajo la noche del lunes 4 de diciembre y posteriormente se puso a platicar con su novio (Óscar Alberto Berríos), en una de las gradas del centro comercial, donde ambos trabajaban, él como guarda de seguridad.Luego se originó una discusión cuando la joven recibió una llamada por lo que el presunto femicida le arrebató el celular para saber quién la llamaba y se retiró de ella unos metros. Posteriormente una compañera de trabajo de Suyén le prestó su celular para llamar al acusado ypedirle su celular, pero este no contestó. El hombre al revisar el teléfono de la víctima se molestó y la llamó, pero esta no quiso ir y le dio la espalda, momento que fue aprovechado por el acusado para dispararle. Según la fiscalía la fémina recibió el primer disparo por la espalda, y luego cuando cayó herida al suelo boca abajo, Óscar se le acercó y le descargó otros cuatro disparos en la espalda y uno en la pierna izquierda, lo que ocasionó la muerte a la víctima. *Foto cortesía

