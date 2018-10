MADRE DE BEBÉ ROBADA RECONOCERÍA A SU HIJA EN MANAGUA

2:45 a.m.

La Policía Nacional dio con el paradero de una bebé en Managua, que podría tratarse de la recién nacida robada la mañana del pasado miércoles en la comunidad del Olingo en Quilalí. La Policía presuntamente salió la noche de ayer desde Quilalí con Leslie Morán, la madre de la bebé, hacia la capital para el debido proceso de reconocimiento, y confirmar si se trata o no de su hija.La niña de seis días de nacida que fue raptada de los brazos de su madre, por una falsa enfermera que bajo engaños se llevó a la niña. Leslie Morán, madre de bebé raptada Hasta este momento no se tiene información si Morán habría reconocido a la bebé. Las autoridades no se han pronunciado en este caso de rapto.

