RADIO DARÍO DENUNCIA QUEMA DE INSTALACIONES ANTE EL CENIDH

9:56 a.m.

El propietario de Radio Darío, Aníbal Toruño, acusó hoy ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), a un diputado y a simpatizantes oficialistas de incendiar las instalaciones de su emisora en León.“Yo hago responsable a Filiberto Rodríguez, a Manuel de Jesús Alvarado y llamo a la cordura y a la razón del presidente Daniel Ortega que esto no puede seguir ocurriendo en Nicaragua”, dijo Toruño en una conferencia de prensa realizada en Managua. Por otro lado, el director de la radio, manifestó que se siente amenazado, tanto él, como su familia y colaboradores. “Hago responsable al gobierno de Nicaragua por cualquier atentado contra la vida mía, de mi familia y de los que trabajamos en Radio Darío”. Toruño destacó que la emisora está al aire y así continuará, pues debe cumplir con su labor de informar a la población. “Vamos a seguir luchando. A Pedro Joaquín Chamorro lo mataron, pero no mataron sus ideales, no mataron la capacidad de decisión de la herencia de Gloria de un hombre que había decidido defender a Nicaragua”, sostuvo.La quema de Radio Darío fue el pasado viernes durante los enfrentamientos en contra del Gobierno de Nicaragua.

