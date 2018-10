PADRE DE ÁLVARO CONRADO: HOSPITAL CRUZ AZUL NO LE ABRIÓ LAS PUERTAS A MI HIJO

El progenitor del adolescente de 15 años Álvaro Conrado quien fue asesinado el pasado 20 de abril cuando ayudaba en las protestas contra las reformas INSS, dijo que hubo posibilidades que su hijo se salvara si hubiera recibido atención médica en el hospital Cruz Azul donde fue llevado primeramente, pero este centro hospitalario no le abrió las puertas. “Mi hijo hubiera tenido un poco más de esperanza de vida si ellos (hospital Cruz Azul) lo hubieran estabilizado, es una lástima que existan personas que le nieguen la ayuda a alguien que está herido, y más a un niño. Simplemente no lo dejaron entrar. El médico (del hospital Bautista donde fue llevado después) me dijo a mí, si en los primeros 30 minutos él hubiera tenido el apoyo del médico, tal vez hubiera sobrevivido porque la herida era grave, era extremadamente grave, pero se desangró. La persona que lo recogió a él me dijo que ni abrieron la puerta”, relató el padre quien se llama igual que su hijo, Álvaro Conrado.Este miércoles el papá de Álvaro fue citado por la Fiscalía para investigar el asesinato del menor, exigió justicia para su hijo. “Lo que yo espero es que haya justicia, están las pruebas, mi hijo tenía un disparo de bala en el cuello, de arma de guerra porque no era un revólver… Yo espero que hagan un buen trabajo y que al final digan quién fue el culpable, el arma con la que le dispararon a mi hijo no es un arma normal”, dijo don Álvaro. Conrado también señaló que su hijo, la víctima más joven de los asesinatos durante las protestas “era un muchacho normal y le pasé eso, y me duele, pero yo no quiero un mártir a mí no me sirve eso, yo lo que solicito es justicia”. El menor cursaba cuarto año de secundaria en el Colegio Loyola en Managua.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!