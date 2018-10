MUJER DENUNCIA QUE TURBAS JS MATARON A SU ESPOSO, VIGILANTE DEL ORIENTAL

LEE TAMBIÉN: JÓVEN MUERE ARROLLADO POR BUS SECUESTRADO POR LA JS

José Israel Cuadra Aguilar de 49 años no pudo cumplir el sueño de su hija de 9 años de llevarla a su promoción de sexto grado, porque una bala le desbarató su cavidad cerebral la madrugada del pasado lunes 14 de mayo, en el sector de Jardines de Veracruz. Según su esposa, Miriam Contreras, la víctima era vigilante del Mercado Oriental y retornaba a su casa cuando fue baleado por turbas de la JS al pasar por un tranque.El dolor y la indignación acuerpan a la viuda de Cuadra, quien pide justicia por la muerte de su esposo. “Turbas sandinistas lo mataron, junto con la policía porque ambos trabajan juntos. Aquí ellos salen de la alcaldía, y pasan los chavalos en las camionetas y nos pasan haciendo burla”, declaró. “(El) decía: hija, yo te voy a comprar tu anillo de oro oíste, te lo prometo, yo me voy a comprar un saco para llevarte a la promoción. Y ahora que sucede esto me dice la niña: ¿y ahora quién me va a llevar a la promoción mamá? Mi papá ya no está”, dijo la esposa de Cuadra, quien expresó que le ha dicho a su hija que su hermano la llevará a la promoción, pero esta se niega, pues quiere a su padre. “Yo quiero a mi papá, yo no quiero a nadie más, si mi papá no me lleva, yo no voy a la promoción”, le dijo la jovencita. “Es algo que a mí me duele. Esto que hicieron esta gente bandida, vándalos, porque ellos si son delincuentes, que andan perjudicando al pueblo de Nicaragua. Yo pido justicia que eso no se quede así, él era un trabajador no era un vago como son ellos”, manifestó Miriram. Según familiares del occiso, el análisis médico revela que la herida fue a causa de un disparo de arma de fuego que impactó en la región occipital y le provocó la muerte. Cuadra deja a dos niños en la orfandad.